ختام فعاليات مؤتمر الأمراض الجلدية الأول لكليتى طب قنا وأسوان

تحت رعاية اللواء يسرى مصطفى محافظ أسوان، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية بالتعاون مع كليتى الطب بقنا وأسوان، والذى أقيم على مدار يومى 29-30 من شهر مايو.

حضر المؤتمر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، ونواب رئيس جامعة أسوان وعميدى كليتى الطب بقنا وأسوان والمتخصصين.

وأشاد محافظ أسوان فى افتتاح المؤتمر بإقامة المؤتمرات العلمية فى جنوب الصعيد لما لها من أثر كبير فى رفع المستوى الطبى للأطباء وتم عرض فيلم تسجيلى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب قنا، ويوضح الفيلم أهم الإمكانيات والأجهزة الموجودة بالقسم، وكذلك عن الأنشطة العلمية التى يشارك بها القسم داخل الجامعة وبالمحافظات التى تقع فى نطاق الجامعة والندوات العلمية للأطباء ولطلاب الجامعة.

ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفى الطيرى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر حقق نجاحا ملحوظا سواء بالحضور الكبير للأطباء المشاركين فى المؤتمر من كليات الطب أو من مستشفيات وزارة الصحة أو بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة من علماء الأمراض الجلدية بالجامعات المصرية عن أحدث طرق علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية وأمراض الذكورة واستخدامات الليزر فى الأمراض الجلدية وأمراض الجلدية فى الأطفال، وكذلك بتقديم مميز للحالات المرضية النادرة التى علاجها بقسم الأمراض الجلدية بطب قنا، والتى قدمها أطباء القسم فى شكل عروض تقديمية، وقدم شكره للدكتور حسن محمد إبراهيم والدكتور عيسى محمد حجازى وكل أطباء القسم، الذين بذلوا مجهودا كبيرا لإنجاح المؤتمر وهم الأطباء محمود على ومى مراد ومروة بهيج وآلاء عيسى،

>كما تم تخصيص جائزة مالية لأفضل تقديم للحالات المرضية، وقررت اللجنة منح الجائزة مناصفة للطبيبين عيسى محمد حجازى ومى مراد مخلصى، وفى نهاية المؤتمر أعلن أن المؤتمر الثانى للأمراض الجلدية سيقام فى مدينة الأقصر فى شهر فبراير 2015.

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