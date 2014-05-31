أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس يبدأ صلاة رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية

Google+ Print
البابا تواضروس يبدأ صلاة رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس يبدأ صلاة رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من أعضاء المجمع المقدس، صلاة العشية لرسامة 6 رهبان جدد لدرجة "أسقف عام" وترقية الخورى بسكابوس الأنبا إيساك، إلى أسقف عام على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة.

ويرسم البابا الرهبان شاروبيم البراموسى، ومرقس أفا مينا، وكاراس الأنبا بيشوى، وبولا السيناوى، كأسقف عام، وفيما يرسم الراهب أرسانيوس الأبنوبى أسقفا لإيبارشية السويس، والراهب إسحاق الأنبا بيشوى أسقفا عاما مساعدا للأنبا إبرام أسقف الفيوم بناء على طلبه.

ويرقى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الخورى بسكابوس الأنبا إيساك، إلى أسقف عام على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة. كما يترأس البابا صباح الغد الأحد والموافق لعيد العنصرة، صلاة القداس لرسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365