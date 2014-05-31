البابا تواضروس يبدأ صلاة رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من أعضاء المجمع المقدس، صلاة العشية لرسامة 6 رهبان جدد لدرجة "أسقف عام" وترقية الخورى بسكابوس الأنبا إيساك، إلى أسقف عام على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة.

ويرسم البابا الرهبان شاروبيم البراموسى، ومرقس أفا مينا، وكاراس الأنبا بيشوى، وبولا السيناوى، كأسقف عام، وفيما يرسم الراهب أرسانيوس الأبنوبى أسقفا لإيبارشية السويس، والراهب إسحاق الأنبا بيشوى أسقفا عاما مساعدا للأنبا إبرام أسقف الفيوم بناء على طلبه.

ويرقى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الخورى بسكابوس الأنبا إيساك، إلى أسقف عام على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة. كما يترأس البابا صباح الغد الأحد والموافق لعيد العنصرة، صلاة القداس لرسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

>