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بالفيديو..”أبو هريرة الأمريكي” ينفذ عملية انتحارية بسوريا وواشنطن تعترف بجنسيته

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بالفيديو..”أبو هريرة الأمريكي” ينفذ عملية انتحارية بسوريا وواشنطن تعترف بجنسيته بالفيديو..”أبو هريرة الأمريكي” ينفذ عملية انتحارية بسوريا وواشنطن تعترف بجنسيته

أبو هريرة الأمريكى

 

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر ، نشره مؤيدون لجبهة النصرة بسوريا، تحت مسمى “أنصار الإسلام” ، يظهر تنفيذ عملية انتحارية عبر تفجير شاحنة في موقع يتمركز فيه عناصر من الجيش السوري، في إدلب ، وفي تعليق على الفيديو أعلنت الجبهة ، أن منفذ العملية أميركي الجنسية يلقب بـ “أبو هريرة الأميركي”.

وفى نفس السياق ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان لها : “يُعتقد أن المواطن الأميركي المتورط في التفجير الانتحاري في سوريا هو منير محمد أبوصالحة”، وذلك بعد ساعات على تأكيدها جنسية منفذ التفجير الانتحاري الذي استهدف مدينة إدلب في شمال سوريا الأحد 25 مايو لصالح جبهة “النصرة”.

وكانت جهات حكومية أميركية أكدت في وقت سابق، أن “أبوهريرة الأميركي” منفذ تفجير إدلب ترعرع في فلوريدا، ونقلت الـ “سي أن أن”، عن مسؤولين بالحكومة الأميركية تأكيدهم أن المقاتل الذي نفذ العملية الانتحارية مواطن أميركي بالفعل.

 

وفي سياق تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، رسمياً خبر مقتل أول انتحاري أميركي في سوريا، قالت جين ساكي: “نحن قلقون بسبب تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا. شركاؤنا في أوروبا والشرق الأوسط قلقون أيضا”،‬ ولم تكشف بساكي عن أي تفاصيل أخرى عن أبوهريرة الأميركي، مثل اسمه الحقيقي أو مكان ولادته.

 

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