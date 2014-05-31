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حملة فرنسية لمقاطعة فنادق سلطان بروناي عقب إعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية

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حذر مدير فندق فرنسي، السبت، من أن مقاطعة مجموعة من الفنادق الفخمة المملوكة لسلطان بروناي بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده، تهدد مئات الوظائف الفرنسية.

وقال فرانسوا ديلاي إن المعسكر ضد مجموعة فنادق «دورشستر» له تأثير بسيط حتى الآن على فندقي «بلازا أتيني» و«لو موريس» في باريس، وهما من فئة 5 نجوم ويتبعان المجموعة.

وأضاف «ديلاوي»، وهو رئيس العمليات بمجموعة «دورشستر» ومدير عام «أتيني بلازا»، الذي سوف يعاد فتحه، بعد أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من توسعته: «المقاطعة غير جيدة أبدا خاصة لشركة توظف ألف فرد في فرنسا».

وأصبحت بروناي، منذ مايو الجاري، أول دولة في جنوب شرق آسيا تطبق الشريعة الإسلامية.

وتسبب القرار في حملة لمقاطعة مجموعة فنادق «دورشستر» المملوكة للسلطان حسن بلقية عبر شركة «بروناي انفستمنت إيجنسي»، والتي تمتلك فندق «بيفرلي هيلز» الشهير بين فنادق أخرى.

وأثار القرار حملة شعبية لمقاطعة فنادق المجموعة التي جذبت أسماء بارزة مثل وينفري وجاي لينو والين دو جينيرز وجين فوندا.

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