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السعودية ترفض إدخال الفلفل الأخضر الهندى إلى أسواقها

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السعودية ترفض إدخال الفلفل الأخضر الهندى إلى أسواقها السعودية ترفض إدخال الفلفل الأخضر الهندى إلى أسواقها

قال مصدر فى الجمارك إن بلاده أعادت شحنة تقدر بـ 6 أطنان من الفلفل الهندى الأخضر أمس الخميس إلى الهند.

وأضاف المصدر أن حظرا على هذا المنتج الزراعى سيبدأ تطبيقه اعتبار من يوم الأحد المقبل بسبب لجوء المزارعين الهنود إلى "استخدام كميات كبيرة من المبيدات والمواد الكيميائية التى تعمل على تسريع نمو الفلفل الأخضر خلال 40 يوماً بدلا من أن ينمو طبيعيا خلال مدة لا تقل عن 65 يوماً".

وكان مدير سوق الخضراوات فى لجنة تسويق المنتج الزراعى الهندى شانكار بينغلى قد قال فى وقت سابق "إننا نواجه حظر التصدير من مختلف الدول بسبب أخطائنا، علماً بأن مزارعينا يستخدمون الكثير من السماد والمبيدات والمواد الكيميائية لزراعة المحاصيل بشكل أسرع للحصول على كمية وعدم التركيز على الجودة ولا يجب عليهم القيام بذلك"

وأبدى التجار الهنود توقعهم بإمكانية انخفاض سعر الفلفل الأخضر بالتجزئة اعتباراً من اليوم الجمعة.

ويأتى هذا الحظر بعد صدور تقارير عن نتائج التحاليل التى تم التوصل إليها من خلال سحب عينات الفلفل الوارد من الهند وثبوت استمرار ورود شحنات فلفل ملوثة بها بواقى مبيدات.

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