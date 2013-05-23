ماركا: ريال مدريد يعرض 20 مليون يورو وكاليخون لضم إسكو

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عرض دفع 20 مليون يورو والتخلي عن لاعبه خوسيه كاليخون من أجل شراء فرانشيسكو ألاركون (إيسكو)، نجم فريق مالاجا الصاعد.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها اليوم أن إسكو بات قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد، مبينة أن مسئولين من النادي الملكي ومالاجا بجانب وكيل اللاعب عقدوا مساء أمس اجتماعا لبحث هذه المسألة.

وأوضحت أن مالاجا طالب في بداية الأمر بدفع القيمة الكاملة للشرط الجزائي لفسخ تعاقد إسكو والبالغة 35 مليون يورو، ولكن ريال مدريد يرغب في إدراج لاعب في الصفقة لخفض هذا المقابل المادي.

وأضافت أن الريال قدم عرضا مبدئيا مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى كاليخون لكي يحصل على خدمات إسكو، ولكن يبدو أن مالاجا يرغب في ضم مهاجم النادي الملكي ألفارو موراتا.

وقالت مصادر من نادي ريال مدريد إن الأمر لا يزال حتى الآن مجرد إبداء اهتمام بالحصول على خدمات إيسكو ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي نظرا لأن الفريقين الملكي ومالاجا لم يتعاقدا حتى الآن مع مدرب جديد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو والتشيلي مانويل بيليجريني على الترتيب.

يذكر أن إسكو (21 عاما)، فاز بجائزة "الفتي الذهبي" لعام 2012 والتي تمنح لأفضل لاعب شاب في أوروبا.