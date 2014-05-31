أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"التعبئة و الإحصاء":14 مليون مدخن فى مصر أكثر من نصفهم فى الريف

Google+ Print
"التعبئة و الإحصاء":14 مليون مدخن فى مصر أكثر من نصفهم فى الريف "التعبئة و الإحصاء":14 مليون مدخن فى مصر أكثر من نصفهم فى الريف

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن وجود 14.1 مليون مدخـن يمثلون 16.6% من إجمالى عدد السُكان (15 سنة فأكثر) عام 2013، منهم 6 مليون مدخن فى الحضر, 8.1 مليون مدخن فى الريف.

وذكر التقرير الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، أن ظاهرة التدخين فى تعتبر ظاهرة ذكورية بالأساس، وأن أكثر من 20 مليون فرد غير مدخنين ولكنهم عرضة للتدخين السلبى داخل الأسرة (فقط) بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر بالأسرة.

وأضاف التقرير، أن 46.2% من إجمالى المدخنين فى الفئة العمرية من 25-44 سنة، و 13% فى فئة الشباب من 18-24 سن، وأن 57.6% من إجمالى المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبا من الأميين، 8.7% من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعى أو أعلى.

وذكر التقرير أن 1062 جنيهاً متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوى على التدخين، فى حين أن 2605 جنيهاً متوسط الإنفاق السنوى على التدخين للأسرة التى بها فرد أو أكثر مدخن.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر