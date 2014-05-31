"التعبئة و الإحصاء":14 مليون مدخن فى مصر أكثر من نصفهم فى الريف

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن وجود 14.1 مليون مدخـن يمثلون 16.6% من إجمالى عدد السُكان (15 سنة فأكثر) عام 2013، منهم 6 مليون مدخن فى الحضر, 8.1 مليون مدخن فى الريف.

وذكر التقرير الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، أن ظاهرة التدخين فى مصر تعتبر ظاهرة ذكورية بالأساس، وأن أكثر من 20 مليون فرد غير مدخنين ولكنهم عرضة للتدخين السلبى داخل الأسرة (فقط) بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر بالأسرة.

وأضاف التقرير، أن 46.2% من إجمالى المدخنين فى الفئة العمرية من 25-44 سنة، و 13% فى فئة الشباب من 18-24 سن، وأن 57.6% من إجمالى المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبا من الأميين، 8.7% من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعى أو أعلى.

وذكر التقرير أن 1062 جنيهاً متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوى على التدخين، فى حين أن 2605 جنيهاً متوسط الإنفاق السنوى على التدخين للأسرة التى بها فرد أو أكثر مدخن.