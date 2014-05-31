تصديرى الصناعات الغذائية:180 مليون جنيه صادرات مصر من العصائر

قال محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله، أن تطور سوق العصائر فى مصر يعود إلى تطور الوعى لدى المواطنين وخاصة الوعى الصحى لإدراكهم بقدرة العصائر والفاكهة على تنمية الوعى الصحى، إلا أننا نواجه عدد من التحديات وهى ارتفاع أسعار المياه والسكر، لافتا إلى أن مجموعة فرج الله ضاعفت صادرتها إلى 60 مليون دولار سنويا ، حيث تنتج فرج الله مليار عبوة عصير.

وأضاف فرج الله خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم للإعلان عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر معرض ومؤتمر للمشروبات والعصائر على مستوى العالم العربى، أن معدل استهلاك الفرد العصير 9 لتر سنويا ، وهى نسبة تعتبر أقل من معظم الدول المتقدمة والنامية.

من جانبه قال أشرف السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن هناك 180 مليون إجمالى صادرتنا من العصائر والمشروبات فى 2013 ، والشاى والألبان 47 مليون دولار ، لافتا إلى أن تطور فى تصدير الصناعات الغذائية 2800 مليون دولار صادرتنا فى 2013.

وأضاف ، أن أكثر الدول التى نصدر لها تبدأ بالسعودية و تنتهى باليمن بإجمالى 10 دول، لافتا إلى هناك هبوط فى الصادرات من 220 إلى 179 مليون دولار بسبب مشاكل مصر والدول الجوار من عدم الاستقرار الآمنى والثورات وغيرها.