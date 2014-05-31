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"البترول" تطرح مناقصة لاستيراد سولار وبنزين

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"البترول" تطرح مناقصة لاستيراد سولار وبنزين "البترول" تطرح مناقصة لاستيراد سولار وبنزين

قال مسئول فى الهيئة المصرية العامة للبترول إن بلاده التى تعانى من مشاكل فى الطاقة طرحت مناقصة لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية خلال الربع الثالث من 2014.

وتأتى هذه المناقصة بالتوازى مع مساعدات بترولية تعهدت بتقديمها خلال شهرى يوليو وأغسطس.

وأضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه فى اتصال هاتفى مع رويترز ان بلاده طرحت "مناقصة يوم الخميس الماضى وتستمر حتى الأسبوع الأول من يونيو لاستيراد 90 ألف طن سولار فى كل من يوليو وأغسطس بالاضافة إلى إستيراد 120 ألف طن من البنزين و500 ألف طن سولار خلال شهر سبتمبر".

وتواجه أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء فى بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.

وقال المسئول إن المملكة العربية السعودية ستقدم مساعدات بترولية لمصر خلال شهرى يوليو وأغسطس بنحو 240 ألف طن بنزين و850 ألف طن سولار "كهدية".

وتحظى مصر بدعم قوى من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التى قدمت لها مساعدات بأكثر من 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا قال لرويترز فى وقت سابق من هذا الشهر إن مصر ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و 700 مليون دولار حتى أغسطس المقبل.

وأضاف أن "مساعدات السعودية البترولية لمصر ستبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار من أبريل وحتى نهاية أغسطس."

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مصر 365

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