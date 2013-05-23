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مانشستر سيتي ينفى دخول السباق على فالكاو ونيمار

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مانشستر سيتي ينفى دخول السباق على فالكاو ونيمار مانشستر سيتي ينفى دخول السباق على فالكاو ونيمار

نفى المدير التنفيذي لفريق مانشستر سيتي فيران سوريانو دخول فريقه في السباق على التوقيع مع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو والبرازيلي نيمار.

وكان فالكاو مهاجم أتليتكو مدريد قد ارتبط بالانتقال لأندية كثيرة من تشيلسي ومانشستر سيتي وموناكو بالإضافة لريال مدريد.

سوريانو نفى كل التقارير التي ربطت المهاجم الكولومبي بفريقه، كذلك نيمار مهاجم سانتوس الذي ارتبط أكثر بالانتقال للملكي أو برشلونة.

وقال سوريانو "نيمار وفالكاو؟ التقارير التي تربطنا بهم كاذبة ، هم ليسوا ضمن أجندتنا".

ونفى سوريانو نية فريقه في بيع مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو مؤكدا على أن الأرجنتيني الشاب سعيد بتواجده في مانشستر سيتي ولا يريد الرحيل عن الفريق.

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