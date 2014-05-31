قيادي بـ”مصر القوية” يتهم عبد الحليم قنديل بالسب.. والحزب: نثق في عدالة القضاء

صرح علاء ابراهيم عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية أنه قام برفع جنحه مباشرة ضد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أمام محكمة جنح الدقي، و مطالبته بتعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وذلك لقيامه بتوجيه السب والقذف لي، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات لتعديه بالسب بألفاظ بذيئة فى حقه على فضائية روتانا مصرية الأسبوع الماضى .

وأكد علاء أن لجوئه للقضاء جاء احترامًا للمشاهد ونئيًا بنفسه أن يتبادل السباب بالسباب والبذاءة بمثلها -على حد قوله-.

وطالب علاء قناة “روتانا مصرية” بتقديم اعتذار رسمى عن عدم اتباع تامر أمين مقدم برنامج آخر كلام وفريق الإعداد والإخراج لمعايير المهنية والحيادية خلال تقديم الحلقة، وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع هذا السباب ولتوفير الاحترام الواجب لضيف البرنامج.

وأكد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في بيانه الذي حصلت ONA على نسخة منه، على ثقته فى عدالة القضاء المصرى وقدرته على إسترداد الحقوق لأصحابها.