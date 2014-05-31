أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قيادي بـ”مصر القوية” يتهم عبد الحليم قنديل بالسب.. والحزب: نثق في عدالة القضاء

Google+ Print
عبدالحليم قنديل

عبدالحليم قنديل

صرح علاء ابراهيم عضو المكتب السياسى لحزب القوية أنه قام برفع جنحه مباشرة ضد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أمام محكمة جنح الدقي، و مطالبته بتعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وذلك لقيامه بتوجيه السب والقذف لي، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات لتعديه بالسب بألفاظ بذيئة فى حقه على فضائية روتانا مصرية الأسبوع الماضى .

وأكد علاء أن لجوئه للقضاء جاء احترامًا للمشاهد ونئيًا بنفسه أن يتبادل السباب بالسباب والبذاءة بمثلها -على حد قوله-.

وطالب علاء قناة “روتانا مصرية” بتقديم اعتذار رسمى عن عدم اتباع تامر أمين مقدم برنامج آخر كلام وفريق الإعداد والإخراج لمعايير المهنية والحيادية خلال تقديم الحلقة، وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع هذا السباب ولتوفير الاحترام الواجب لضيف البرنامج.

وأكد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في بيانه الذي حصلت ONA على نسخة منه، على ثقته فى عدالة القضاء المصرى وقدرته على إسترداد الحقوق لأصحابها.

بيان مصر القوية

بيان مصر القوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر