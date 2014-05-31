انتهاء فعاليات مؤتمر الأمراض الجلدية الأول لكليتى طب قنا وأسوان

تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة اسوان اختتمت فعاليات المؤتمر الاول للأمراض الجلدية بالتعاون مع كليتى الطب بقنا وأسوان والذى اقيم على مدار يومي 29-30من شهر مايو.

حضر المؤتمر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس جامعة اسوان وعمداء كليتى الطب بقنا وأسوان والمتخصصين وأشاد اللواء محافظ اسوان في افتتاح المؤتمر بإقامة المؤتمرات العلمية في جنوب الصعيد لما لها اثر كبير في رفع المستوى الطبي للأطباء وتم عرض فيلم تسجيلى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن قسم الامراض الجلدية والتناسلية بكلية طب قنا ويوضح الفيلم اهم الإمكانيات والأجهزة الموجودة بالقسم وكذلك عن الأنشطة العلمية التي يشارك بها القسم داخل الجامعة وبالمحافظات التي تقع في نطاق الجامعة والندوات العلمية للأطباء ولطلاب الجامعة .

ومن جانبه صرح الدكتور مصطفى الطيرى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ان المؤتمر حقق نجاح ملحوظ سواء بالحضور الكبير للأطباء المشاركين في المؤتمر من كليات الطب او من مستشفيات وزارة الصحة او بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة من علماء الامراض الجلدية بالجامعات المصرية عن احدث طرق علاج الامراض الجلدية مثل الصدفية وأمراض الذكورة واستخدامات الليزر في الامراض الجلدية وأمراض الجلدية في الأطفال وكذلك بتقديم مميز للحالات المرضية النادرة التي علاجها بقسم الامراض الجلدية بطب قنا والتي قدمها أطباء القسم في شكل عروض تقديمية وقدم شكره للدكتور حسن محمد ابراهيم والدكتور عيسى محمد حجازى وكل اطباء القسم الذين بذلوا مجهود كبير لانجاح المؤتمر وهم الاطباء محمود على ومى مراد ومروة بهيج والاء عيسى .

كما تم تخصيص جائزة مالية لأفضل تقديم للحالات المرضية وقررت اللجنة منح الجائزة مناصفة للطبيبين عيسى محمد حجازى ومى مراد مخلصى ،وفى نهاية المؤتمر اعلن ان المؤتمر الثانى للأمراض الجلدية سيقام في مدينة الأقصر في شهر فبراير 2015 .