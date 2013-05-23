بالفيديو .. مشوار دورتموند من ألمانيا حتى ويمبلي

مشوار حافل بالصعاب والانتصارات، سار فيه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا حتى وصل للمحطة الأخيرة في ويمبلي، من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في النهائي.

12 مباراة خاضهم العملاق الأصفر، حسم سبعة لصالحه وأنهى أربعة بالتعادل وخسر واحدة فقط.

وخلال مشواره أطاح فريق يورجن كلوب بالعديد من المنافسين الأشداء كمانشستر سيتي وأياكس وأخيرا ريال مدريد، فهل يفعلها مع البافاري؟

ويعرض FilGoal.com بالفيديو مشوار بروسيا دورتموند من أول مباراة بدور المجموعات وحتى النهائي.

دور المجموعات

أياكس 0-1

مانشستر سيتي 1-1

ريال مدريد 1-2

ريال مدريد 2-2

أياكس 1-4

مانشستر سيتي 0-1

دور الـ16

شاختار 2-2

شاختار 0-3

دور الـ8

مالاجا 0-0

مالاجا 2-3

نصف النهائي

ريال مدريد 1-4

ريال مدريد 2-0

النهائي

بروسيا دورتموند ؟-؟ بايرن ميونيخ