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الطب الوقائى: 13حالة إصابة بالملاريا.. وفريق طبى لفحص القرى المصابة

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الطب الوقائى: 13حالة إصابة بالملاريا.. وفريق طبى لفحص القرى المصابة الطب الوقائى: 13حالة إصابة بالملاريا.. وفريق طبى لفحص القرى المصابة

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن إجمالى الحالات المؤكد إصابتها بالملاريا 13 حالة خرجت منه حالة واحدة وجار علاج الباقى حسبما ذكر.

توقع "قنديل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" المذاع على قناة الحياة، ارتفاع حالات الإصابة خلال الفترة القادمة، خاصة بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أن نوع الملاريا المصاب بها الأشخاص لا خوف من زيادة مضاعفات الإصابة بها.

أكد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتم تكوين فريق لعمل فحص شامل لأهالى القرى المصابة، لافتاً إلى أنه تم فحص 563 شخصًا، منهم 3 أشخاص مصابين .

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