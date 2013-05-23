تقارير: روني يقترب من باريس سان جيرمان

(إفي) - اقترب نادي باريس سان جيرمان ونجم هجوم مانشستر يونايتد، واين روني، من التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الفرنسي العام المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرنسيتان اليوم الخميس.

وذكرت "ليكيب" أن روني، الذي يمتد عقده مع المان يونايتد إلى 2015 براتب 11.5 مليون يورو سنويا، قد يرفع أجره مع باريس سان جيرمان ليصل إلى 15 مليونا، فيما ستبلغ قيمة صفقة الانتقال نحو 30 مليون يورو.

وتؤكد الصحيفة أن روني أظهر اهتماما كبيرا بعرض باريس سان جيرمان، فيما ذكرت "لو باريزيان" أنه أبدى تحفظه بشأن مستوى كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وترى الصحيفتان أن تعاقد باريس سان جيرمان المحتمل مع روني قد يكون رسالة تأكيد على البحث عن لاعبين كبار، على الرغم من الرحيل الوشيك للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أنه قد يكون تحذيرا للاعبين آخرين، بعدما ترك المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الباب مفتوحا أمام رحيله عن النادي الفرنسي في تصريحات لوسائل الإعلام السويدية.

وفي هذا الصدد كتبت "ليكيب" أن إبرا لا يدرك أنه سيكون من الصعب عليه العثور على عقد بقيمة 14 مليون يورو سنويا في السوق الأوروبي وهو على وشك إتمام 32 عاما، بحسب ما ذكرته مصادر من المفاوضات الفاشلة التي أجراها وكيل أعماله مع يوفنتوس.

ومن ناحية أخرى قد يؤدي التعاقد المحتمل لباريس سان جيرمان مع روني (27 عاما) إلى أن يصرف النادي الفرنسي النظر عن الأوروجوائي إندينسون كافاني (26 عاما) مهاجم نابولي الإيطالي، الذي أبدى ريال مدريد ومانشستر سيتي رغبتهما في ضمه.

وفي حال تعاقد باريس سان جيرمان مع روني، فإنه سيصرف النظر أيضا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الذي سوف يقرر البقاء في إسبانيا في حال رفع النادي الملكي أجره من عشرة إلى 16 مليون يورو سنويا، بحسب "ليكيب".

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين يهتم باريس سان جيرمان بضمهم، يبرز لاعب برشلونة، سيسك فابريجاس (26 عاما) والبلجيكي أليكس فيتسل (24 عاما) لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي.