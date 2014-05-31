الأهلي لاتحاد الكرة: قرار إلغاء 93 يضر بالمنتخب الأوليمبي

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برفض قرار إلغاء مسابقة مواليد 1993.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة إلغاء دوري مواليد 93 نهائيا بعد الإطلاع على لوائح وقواعد القيد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورد الأهلي على القرار بخطاب أشار من خلاله أن سلبية القرار تأتي للضرر الكبير الذي سيقع على المنتخب الأوليمبي الذي يعتمد وبشكل كبير على لاعبي دوري 93.

كما أضاف الأهلي في خطابه أن الفرق الأولى بالأندية ستتضرر أيضا بشكل كبير، كونها تحتاج إلى لاعبين من هذه الفئة العمرية لتدعيمها من وقت لآخر.

وعبر علاء عبد الصادق مشرف قطاع الكرة بالنادي عن غضبه لـFilGoal.com قائلا: "لا يمكن لهذا القرار أن يمر، لقد أنفقنا الكثير من الأموال على هذا الفريق، الآن يقولون لنا لن نقيم مسابقة!".

وعن اعتراض الأهلي على القرار قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن النادي دائما ما يعترض على مثل هذه القرارات نظرا لأنه يمتلك قطاعا كبيرا من الناشئين.