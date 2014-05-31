الأهلي يُعطل المزايدة الخاصة بالملابس الرياضية

قرر النادي الأهلي تعطيل المزايدة الخاصة بالملابس الرياضية، والتي تم طرحها منذ فترة نظرا لعدم تلقى النادي عروض مناسبة.

وتلقى الأهلي عرضا من شركة "أديداس" وآخر من شركة "سبورتا السعودية" ولكن كلا العرضين تم رفضهم لعدم تحقيق مصلحة الأهلي الفنية والمالية منهما.

ويستعد الأهلي لطرح المزايدة من جديد وذلك لتلقيه عروض أفضل عقب غلق باب التقديم مع تحفظات محددة للعروض على شروط الأهلي.

وقال عماد وحيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار بالنادي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: " نبذل جهودا كبيرة ونسابق الزمن لتوفير احتياجات الفريق من ملابس ذات جودة عالية قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "العروض التي تلقاها النادي لم تكن كافية لاختيار الأنسب ، ولكن الأمر سيكون مختلفاً مع طرح المزايدة الجديدة".