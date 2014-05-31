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تشيلسي: صلاح ' الاستثنائي ' يواصل رقمه التهديفي مع مصر

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تشيلسي: صلاح ' الاستثنائي ' يواصل رقمه التهديفي مع مصر تشيلسي: صلاح ' الاستثنائي ' يواصل رقمه التهديفي مع مصر

أشاد الموقع الرسمي لتشيلسي بأداء الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق في مواجهة تشيلي الودية فجر السبت التي انتهت بخسارة الفراعنة 3-2.

وافتتح صلاح الهدف الأول للفراعنة بعد مرور 12 دقيقة بعد بينية انفرد على أثرها وسجل في الشباك عقب ضرب مصيدة التسلل.

وذكر تقرير الموقع الرسمي لتشيلسي أن صلاح واصل معدله التهديفي الاستثنائي مع بهدفه رقم 19 خلال 29 مباراة دولية فقط مع مصر.

ولكن تشير إحصائيات صلاح مع الفراعنة أنه سجل 18 هدفا وليس 19 مثلما ذكر الموقع الرسمي لتشيلسي.

ووصف التقرير هدف صلاح الذي سدد الكرة في سقف مرمى كلاوديو برافو، وأشار إلى أنه الهدف الدولي الثاني لجناح تشيلسي منذ انضمامه في يناير الماضي للزرق.

وانضم صلاح من بازل إلى تشيلسي وثبت أقدامه مع فريق جوزيه مورينيو المدير الفني مع نهاية الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى خسارة الفراعنة بثلاثة أهداف بعد التقدم بهدفي صلاح وخالد قمر.

وتلعب مصر ودية أخرى مع جاميكا يوم الأربعاء المقبل.

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