مرتضى يرفع الحرج عن لجنة الأندية .. واختياره رئيسا بالإجماع

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بطلب من لجنة الأندية اختيار رئيسا لها أو تجديد الثقة من خلال تصويت بين 14 ناديا حضروا للاجتماع في سموحة يوم السبت.

وحضر 14 ناديا من أندية الدوري الممتاز، بينما تخلف ثمانية هم الأهلي، المقاولون، وادي دجلة، الجونة، غزل المحلة، مصر للمقاصة، بتروجيت واتحاد الشرطة.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور فور طلبه من الحضور اختيار رئيسا، غادر الاجتماع مؤقتا لحين انتهاء التصويت لرفع الحرج عن رؤوساء الأندية الحاضرة.

وقام الـ14 ناديا باختيار مرتضى منصور رئيسا بالإجماع.

ومازال الاجتماع مستمرا يوم السبت، وسنوافيكم بقرارات لجنة الأندية فور انتهائه.