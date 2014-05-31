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بالفيديو.. مديرأمن مطروح يتفقد قوات تأمين امتحانات الدبلومات الفنية

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بالفيديو.. مديرأمن مطروح يتفقد قوات تأمين امتحانات الدبلومات الفنية بالفيديو.. مديرأمن مطروح يتفقد قوات تأمين امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن مطروح

قام مدير أمن مطروح ، اللواء العناني حمودة ، اليوم السبت ، بتفقد الخدمات الأمنية لقوات الشرطة ، والجيش بكمين نقطة التفتيش الأمنية الطريق الدولي بالكيلو 21 على طريق مطروح _ الإسكندرية ، بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي.

كما تفقد الخدمات المعينة لتأمين امتحانات الدبلومات الفنية للوقوف على مدى انتظامها وتأهبها والاطمئنان على سير الأوضاع وعدم وجود ما يعكر الصفو.

التقى مدير الأمن ، بالضباط ، والأفراد ، والجنود وطالبهم باليقظة والتأهب الدائم ; لمنع أي من العناصر الإرهابية والإجرامية من القيام بأي أعمال تخريبية ، تستهدف المنشآت الشرطية وأفرادها ، والمواطنين مع العمل على ضبط ومنع العناصر الإجرامية والمطلوبين على ذمة قضايا والحيلولة دون هروبهم من الأكمنة ومحاولة هروبهم خارج البلاد .

شدد “العناني”،  على ضرورة حسن معاملة المواطنين.

 

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