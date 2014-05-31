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محكمة إيرانية تقرر سجن بريطانية انتقدت “المرشد” 20 عاما: جريمة ضد الأمن القومي

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محكمة إيرانية تقرر سجن بريطانية انتقدت “المرشد” 20 عاما: جريمة ضد الأمن القومي محكمة إيرانية تقرر سجن بريطانية انتقدت “المرشد” 20 عاما: جريمة ضد الأمن القومي

فيسبوك

قالت قناة “روسيا اليوم”، السبت، إن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن 20 عاما في السجون الإيرانية على امرأة بريطانية بعد أن نشرت تعليقات معادية للحكومة الإيرانية على موقع “فيسبوك”.

ونقلت القناة عن صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن رويا صابري نوباكت البالغة من العمر 47 عاما كانت قد اعتقلت في أكتوبر الماضي، أثناء زيارتها إلى مدينة شيراز جنوب غرب إيران بتهمة التخطيط لـ “ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي” و”إهانة الإسلام”، وذلك بعد أن انتقدت المرشد الأعلى الإيراني الراحل الخميني على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وقال زوج البريطانية أنها اعترفت بذنبها تحت الضغط.

وأعلنت مصادر مقربة من عائلة رويا أن الحكم المذكور “تقريبي” إذ لم تحصل على وثائق رسمية من المحكمة حتى الآن، مؤكدة أن المحكمة ترفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن المواطنة تحمل جنسية بريطانية إيرانية مزدوجة، وكانت محتجزة في سجن “إيفين” سيئ السمعة في العاصمة الإيرانية طهران قبل أن يحكم عليها هذا الاسبوع. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة قوله إن رويا “في حالة يرثى لها”، مضيفا “أنها مجرد ربة منزل وليست ناشطة سياسية أو أي شيء من ذلك القبيل”.

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