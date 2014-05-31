إصابة 11 شخصًا إثر سقوط مصعد كهربائي بمستشفي شبين الكوم

أصيب 11 شخصًا ما بين عمال ، وممرضين ، ومرضى بإصابات ، وكسور حال سقوط المصعد الكهربائي بمستشفى شبين الكوم الجامعى من الدور الرابع إلى الدور الأرضى تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد ، مدير أمن المنوفية ، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بسقوط المصعد بمستشفى شبين الكوم الجامعى من الدور الرابع.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخص ما بين عمال بالمستشفى وومرضين ومرضى اثناء استقلالهم الاسانسير من الدور الاول سقط بهم من الدور الرابع الى الطابق الارضى بكسور وجروح .

واتهم المصابون شركة الاسانسيرات وكذلك ادارة الجامعة بالاهمال والفساد وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

ومن جانبه قال الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية أن اسانسير مستشفى الجامعة بشبين الكوم سقط من الطابق الاول علوى على بعد 4 أمتار فقط وتم إصابة 11 من مستقليها الى جانب عامل الاسانسير وجميعهم حالتهم مستقرة .

وأَضاف فى تصريحات صحفية أن نيابة شبين الكوم عاينت موقع الحادث وانتقل عميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للاطمئنان على حالة المرضى وتم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لتحديد المخطى ومعاقبته .

وأشار إلى أن هناك احتمالين لسقوط المصعد أولهم خطا بشرى من عامل الاسانسير بزيادة حمولة المصعد او خطا من شركة الصيانة وسيتم تحديد سبب الحادث وتحويل المخطى للتحقيق .