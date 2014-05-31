بالفيديو .. أحمد جمال يهدى «برومو» أغنيته المصورة للشعب المصرى

طرح المطرب الشاب أحمد جمال نجم برنامج “Arab Idol” في موسمه الثاني، إعلانا مختصرا لأغنيته المصورة الجديدة “هنحب مين غيرها” على قناة شركة “كوكنكورد ميوزك” بموقع “YouTube”.

ويظهر جمال في الفيديو كليب وهو يسير في شوارع القاهرة ويتغنى بجمال مصر، وذلك في الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها محمد رفـاعي، وتوزيع توما، ووتريات سعيد كمال، وإخراج موسي عيسي، وإنتاج شركة “كونكورد ميوزك”.

وكان أحمد جمال قد أكد أنه يهدي تلك الأغنية لشعب مصر العظيم، خاصة في أيام الانتخابات الرئاسية، من أجل تحفيزهم على المشاركة.

من ناحية أخرى، حل جمال ضيفا على الإعلامي خيري رمضان في برنامج “ممكن”، مساء الجمعة 30 مايو، وأكد خلال الحلقة أنه تلقى عرضا لبطولة عمل سينمائي جديد.

ولم يؤكد جمال ما إذا كان قد وافق على خوض تجربة التمثيل أم لا، خاصة أنه مشغول بألبومه الغنائي الجديد.

كما أعلن جمال عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالشاعر عبداللطيف آل الشيخ، والملحن مصطفى جاد، بالإضافة إلى تعاون آخر مع عبدالرب إدريس.

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