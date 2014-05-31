إحباط محاولة تهريب 8 ألاف سيجارة وشيشة الكترونية داخل حاوية بميناء بورسعيد

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب ببورسعيد برئاسة مجدي إبراهيم محاولة شركة النجوم للاستيراد و التجارة بتهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية و الشيشة الالكتروني و بطاريات التليفون المحمول قادمة من ميناء هونج كونج.

و كانت تعليمات محمد الصلحاوي بتشديد الرقابة و تتبع الشكركات المتخصصة في التهريب .

و بناء علي معلومات واردة لمجدي ابراهيم مديرالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ببورسعيد تفيد قيام شركة النجوم بتهريب كميات كبيرة من السجائر الالكتروني ، و الشيشسة الالكتروني و محظور دخولهما البلاد بالإضافة الي بطاريات ياباني لاجهزة المحمول .

وبإبلاغ محمد الصلحاوي ، رئيس مصلحة الجمارك ، و محمد أبو زيد ، رئيس المنطقة الشرقية للجمارك ، أمر سعيد ناصر رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد بعمل لجنة لفتح الحاوية رقم الخاصة بالبيان الجمركي رقم 643و الواد بالمنافستة انه اكسسوارات داخل الحاوية رقم sscu 4612876 الواردة من كيناء هونج كونج الي ميناء غرب بورسعيد .

و بفتح الحاوية ، عثر بداخلها علي أربعة الاف سيجارة الكتروني و شيشة الكتروني محضر استيرادهما و بطاريات ياباني لاجهزة المحمول الاصلية . بلغت الغرامات علي الحاوية 4 مليون جنيه وتحرر محضر ضبط جمركي و تم احالة المحضر لنيابة الميناء .