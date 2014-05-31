محلب يهنئ الرئيس المنتخب ويشكر المستشار عدلى منصور

هنأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الرئيس المصرى المنتخب الذى اختاره الشعب بإرادة حرة.

وقدم الشكر إلي الرئيس المؤقت عدلى منصور ، وقال له ” لقد أديت الأمانة وحفظت عهد الأمة وكنت مثالُا للمستشار الجليل ولصوت الحق ، فشكرًا لك”.

وحيا محلب ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ـ رجال القوات المسلحة والشرطة وما قدموه من أجل تحقيق الأمن والآمان بشكل عام ، وخلال فترة الانتخابات الرئاسية بشكل خاص ، كما حيا شهداء الشرطة والقوات المسلحة.

ووجه رئيس الوزراء التحية الي الشعب المصرى “الذى أبهر العالم فى كل الأوقات ” ، وحيا شهداء الثورة المصرية.

أ ش أ