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محلب يهنئ الرئيس المنتخب ويشكر المستشار عدلى منصور

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محلب يهنئ الرئيس المنتخب ويشكر المستشار عدلى منصور محلب يهنئ الرئيس المنتخب ويشكر المستشار عدلى منصور

هنأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الرئيس المصرى الذى اختاره الشعب بإرادة حرة.

وقدم الشكر إلي الرئيس المؤقت عدلى منصور ، وقال له ” لقد أديت الأمانة وحفظت عهد الأمة وكنت مثالُا للمستشار الجليل ولصوت الحق ، فشكرًا لك”.

وحيا محلب ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ـ رجال القوات المسلحة والشرطة وما قدموه من أجل تحقيق الأمن والآمان بشكل عام ، وخلال فترة الانتخابات الرئاسية بشكل خاص ، كما حيا شهداء الشرطة والقوات المسلحة.

ووجه رئيس الوزراء التحية الي الشعب المصرى “الذى أبهر العالم فى كل الأوقات ” ، وحيا شهداء الثورة المصرية.

أ ش أ

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