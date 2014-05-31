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روما: بن عطية؟ قدمه الضعيفة ثمنها 30 مليون يورو

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روما: بن عطية؟ قدمه الضعيفة ثمنها 30 مليون يورو روما: بن عطية؟ قدمه الضعيفة ثمنها 30 مليون يورو

إذا كانت الأندية كلها تتصارع على مهدي بن عطية مدافع روما، فعليهم دفع 61 مليون يورو على الأقل لنيل ذلك الهدف.

والتر سباتيني المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية، تحدث عن أزمة بن عطية الذي ظهر غاضبا من إدارة روما بسبب عدم تحسين عقده، والأندية التي تطمع في استغلال ذلك مثل مانشستر سيتي وبرشلونة.

وعقب سباتيني اليوم السبت "القدم الضعيفة لبن عطية وحدها تساوي 30 مليون يورو".

وتابع "لذلك إن رغب أحد في ضم مهدي، عليه دفع 61 مليون يورو على الأقل".

بن عطية ظهر بمستوى رائع في الموسم المنصرم لروما، وساهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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