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رسميا.. دييجو كوستا وبيا يقودان إسبانيا في المونديال

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رسميا.. دييجو كوستا وبيا يقودان إسبانيا في المونديال رسميا.. دييجو كوستا وبيا يقودان إسبانيا في المونديال

حسم فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أمره، وسيصطحب دييجو كوستا إلى كأس العالم 2014.

كوستا أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يشارك مع أتليتكو مدريد في الخسارة أمام ريال مدريد.

وكان ديل بوسكي يدرس استبعاد المهاجم صاحب الأصول البرازيلية، لو الإصابة ستمنعه من اللعب في الأدوار الأولى من المونديال.

لكن في النهاية قرر ديل بوسكي المراهنة على دييجو كوستا صاحب الـ25 عاما وأعلن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا يقودها نجم أتليتكو.

واستبعد ديل بوسكي مهاجم مانشستر سيتي ألفارو نجريدو من حساباته، لينضم إلى المبعدين من القائمة فرناندو يورينتي وخيسوس نافاس.

وفيما يلي القائمة النهائية لإسبانيا:

المرمى: إيكير كاسياس – بيبي رينا – ديفيد دي خيا

الدفاع: سيرخيو راموس – جيرارد بيكيه – راؤول ألبيول – خابي مارتينيز – خوردي ألبا – تشيزاري أزبليكويتا – خوانفران توريس

الوسط: كوكي – شابي – شابي ألونسو – أندريس إنيستا – سيرخيو بوسكتس – سيسك فابريجاس – سانتي كازورلا – بيدرو رودريجز – خوان ماتا – ديفيد سيلفا

الهجوم: فرناندو توريس – ديفيد بيا – دييجو كوستا

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