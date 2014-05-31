خطيبة فالديز: فيكتور في حالة سيئة

برشلونة، (إفي): أكدت يولاندا كاردونا، خطيبة حارس مرمى برشلونة السابق فيكتور فالديز أن زوجها "يمر بحالة سيئة"، بعد أن ودع النادي الكتالوني بنهاية الموسم المنصرم وهو يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقالت كاردونا، في مقابلة مع صحيفة (موندو): "إنه بحالة سيئة لأن إصابته خطيرة وتتطلب أشهرا عديدة للتعافي".

وتابعت "هذا بالنسبة له مخيب للآمال، خاصة العكازين، انهما يقتلانه".

وأوضحت "يشعر برغبة كبيرة في التخلص منهما، ولكن هذا أمر غير محمود العواقب".

وأضافت "في ألمانيا يشعر بالسعادة لإن إصابته تتطور على نحو جيد. وأنا أتردد عليه لأطمئن عليه، وهو يأتي بعض الأحيان، عندما أذهب إليه أصطحب طفلينا الكبيرين".

وأكدت "كانت لدينا الكثير من الخطط، لكنها تلاشت. حتى أننا لا نعرف إذا ما كنا سنأخذ عطلة أم لا".