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الملاريا تهاجم كولو توريه قبل المونديال

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الملاريا تهاجم كولو توريه قبل المونديال الملاريا تهاجم كولو توريه قبل المونديال

(/أ ش أ/) - أعلن طبيب منتخب كوت ديفوار إصابة كولو توريه بالملاريا، وذلك قبل فترة قصيرة من انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل الشهر المقبل.

وقال طبيب الفريق اليوم، السبت، إن هذه الإصابة لا تهدد مشاركة توريه مع منتخب الأفيال في مونديال البرازيل.

ورجح الطبيب أن يكون توريه قد أصيب بالعدوى خلال زيارة قام بها لبلاده قبل توجه إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة.

ولم يتمكن توريه المحترف ضمن فريق ليفربول الإنجليزي من المشاركة في المباراة التجريبية لكوت ديفوار أمام منتخب البوسنة والهرسك، التي أقيمت أمس الجمعة، وتمكن منتخب البوسنة والهرسك من إنهاء اللقاء لصالحه 2 / 1.

ومن المنتظر أن يعود توريه إلى تدريبات المنتخب خلال الأسبوع المقبل، وإلى جانب كولو توريه خضع أيضا للراحة كل من شقيقه يايا توريه وديديه يا كونان بسبب مشاكل بسيطة فى العضلات.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار سيستهل لقاءاته في كأس العالم باللعب أمام المنتخب الياباني، في الـ14 من يونيو المقبل، وتضم مجموعة كوت ديفوار إلى جانب اليابان كلا من اليونان وكولومبيا.

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