حمد بن جاسم يصل القاهرة ليرأس اجتماع وزراء الخارجية العرب

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 08:58

وصل إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزيرالخارجية القطري، قادما من عمان بصحبة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، على متن طائرة خاصة في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام.

يترأس رئيس الوزراء القطري خلال الزيارة اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يبدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث ومتابعة تطورات الأوضاع في سوريا.

يأتي الاجتماع بناء على طلب من دولة قطر لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء الدعوة المطروحه لعقد المؤتمر الدولي الخاص بإيجاد حل سياسي للازمة السورية.