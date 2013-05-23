أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

حمد بن جاسم يصل القاهرة ليرأس اجتماع وزراء الخارجية العرب

Google+ Print
حمد بن جاسم يصل القاهرة ليرأس اجتماع وزراء الخارجية العرب حمد بن جاسم يصل القاهرة ليرأس اجتماع وزراء الخارجية العرب

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 08:58

وصل إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزيرالخارجية القطري، قادما من عمان بصحبة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، على متن طائرة خاصة في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام.

يترأس رئيس الوزراء القطري خلال الزيارة اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يبدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث ومتابعة تطورات الأوضاع في سوريا.

يأتي الاجتماع بناء على طلب من دولة قطر لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء الدعوة المطروحه لعقد المؤتمر الدولي الخاص بإيجاد حل سياسي للازمة السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم