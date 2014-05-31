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رئيس سانتوس السابق: قيمة صفقة نيمار تضمنت حفلا ماجنا لوالده

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رئيس سانتوس السابق: قيمة صفقة نيمار تضمنت حفلا ماجنا لوالده رئيس سانتوس السابق: قيمة صفقة نيمار تضمنت حفلا ماجنا لوالده

ساو باولو، (إفي): أكد الرئيس السابق لنادي سانتوس البرازيلي لويس ألفارو دا أوليفيرا ريبيرو أن قيمة صفقة انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة تضمنت حفلا ماجنا لوالد اللاعب في لندن.

وقال ريبيرو، في مقابلة مع (إي.إس.بي.إن. البرازيل): "تتضمن الملايين التسعين (قيمة الصفقة) القهوة التي شربها والد نيمار وحفلا ماجنا في فندق بيكاديلي بلندن. لأن والد نيمار يقبل كل شيء. لم يدفع ثمن القهوة مطلقا. أنا دفعت ثمن 200 قهوة شربها معي".

وأوضح "هذا يتضمن طائرة أقلته إلى فلوريانابوليس لمشاهدة ، ولم يكن هناك نقص في الأموال. فقد كان هناك كوري، أحد مستشاري برسا، وكانت لديه تعليمات بإنفاق ما يشاء والده ونيمار".

وأكد ريبيرو، الذي ترك منصبه بعد اصابته بالمرض، أن والد نيمار "كاذب" و"يفكر في الأموال فقط".

وأضاف "إنه كاذب مستغل، يفكر فقط في الأموال. كي يكون لديكم فكرة، في التعاقدات الأخيرة، طلب ادراج بند يلزم النادي بدفع تذاكر طيران في الدرجة الأولى له واثنتين في درجة رجال الأعمال لمستشاريه لمشاهدة نيمار يلعب خارج قواعده، سواء مع المنتخب أو مع سانتوس".

وتابع "رجل بكل الأموال التي يمتلكها.. كان يجني ثلاثة ملايين ريال شهريا (نحو 1.3 مليون دولار). كان لديه يخت يبلغ طوله 70 قدما، ومنزلين في جارديم أكابولكو" الواقعة على ساحل ساو باولو.

ورغم الانتقادات التي وجهها لوالد نيمار، فإن رئيس سانتوس السابق دافع عن اللاعب، مؤكدا أنه "فتى طيب وبشوش".

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فيديو اليوم السابع

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