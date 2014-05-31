تنس - فيرير يتأهل لثمن نهائي رولان جاروس

باريس، (إفي): تأهل الإسباني ديفيد فيرير اليوم السبت للمرة السادسة إلى ثمن نهائي بطولة رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، بعد تغلبه على الإيطالي أندريا سيبي.

واستطاع فيرير (32 عاما) المصنف الخامس عالميا التغلب على سيبي المصنف الـ33 بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-2 و7-6 (7-2) و6-3 في ساعتين و22 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه فيرير، الذي بلغ نهائي البطولة الموسم الماضي، في ثمن النهائي الجنوب أفريقي كيفن أندرسون.

كيفن أندرسون بفيرير يتأهل لثمن نهائي رولان جاروس بعد تغلبه على أندريا سيبيلغ هذا الدور بعد انسحاب الكرواتي إيفو كارلوفيتش من المباراة التي كان متأخرا فيها بمجموعة دون رد.