ماركينيوس يحسم أمر برشلونة بعد المونديال

(/أ ش أ/) - أكد ماركينوس مدافع باريس سان جيرمان احتمالية رحيله عن النادي الفرنسي، لكنه أرجأ التفكير في الأمر إلى ما بعد المونديال.

سان جيرمان ضم المدافع البرازيلي من روما في الصيف الماضي، لكنه لم يعتمد عليه بشكل أساسي في ظل تألق مواطنيه تياجو سيلفا وأليكس.

ثم تعاقد سان جيرمان مع ديفيد لويز من تشيلسي، ما يزيد التكهنات بأن اللاعب غير مرغوب فيه في فرنس.

ويحظى المدافع صاحب الـ20 عاما باهتمام كبير من جانب ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد، وخاصة القلعة الكتالونية التي كانت ترغب في ضمه منذ كان في روما.

وصرح ماركينوس لصحيفة جلوبو اسبورتى "أنا اركز تماما على كأس العالم حاليا، بعد ذلك سأجلس مع سان جيرمان وأحسم أمر مستقبلي".