أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركينيوس يحسم أمر برشلونة بعد المونديال

Google+ Print
ماركينيوس يحسم أمر برشلونة بعد المونديال ماركينيوس يحسم أمر برشلونة بعد المونديال

(/أ ش أ/) - أكد ماركينوس مدافع باريس سان جيرمان احتمالية رحيله عن النادي الفرنسي، لكنه أرجأ التفكير في الأمر إلى ما بعد المونديال.

سان جيرمان ضم المدافع البرازيلي من روما في الصيف الماضي، لكنه لم يعتمد عليه بشكل أساسي في ظل تألق مواطنيه تياجو سيلفا وأليكس.

ثم تعاقد سان جيرمان مع ديفيد لويز من تشيلسي، ما يزيد التكهنات بأن اللاعب غير مرغوب فيه في فرنس.

ويحظى المدافع صاحب الـ20 عاما باهتمام كبير من جانب ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد، وخاصة القلعة الكتالونية التي كانت ترغب في ضمه منذ كان في روما.

وصرح ماركينوس لصحيفة جلوبو اسبورتى "أنا اركز تماما على كأس العالم حاليا، بعد ذلك سأجلس مع سان جيرمان وأحسم أمر مستقبلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع