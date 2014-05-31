يوفنتوس يقترب من تجديد عقد كيلليني

(/أ ش أ/) - اقترب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الأعوام الثلاثة الأخيرة من تجديد عقد المدافع الدولي جورجيو كيلليني حتى عام 2017، وفقا لصحيفة "توتو سبورت" اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة الإيطالية اليوم السبت أن وكيل أعمال كيلليني سيلتقي مع مسؤولي يوفنتوس الاسبوع المقبل لوضع الرتوش الأخيرة على العقد الجديد.

وأشارت "توتو سبورت" إلى أن كيلليني سيحصل على ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.

ومع استعداد كيلليني للسفر إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم مع المنتخب الإيطالي، فإنه من غير المتوقع أن يتم توقيع العقد الجديد قبل منتصف يوليو المقبل.