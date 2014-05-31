بنزيمة: لا نية لمغادرة ريال مدريد

(/أ ش أ/) – لا ينوي الفرنسى كرم بن زيمة مغادرة ريال مدريد على الإطلاق في الصيف، بغض النظر عن العروض التي قد تصله من أرسنال.

كان المهاجم الفرنسي الدولي قد أمضى المواسم الخمسة الاخيرة في ريل مدريد وخاض أكثر من 200 مباراة وسجل أكثر من مائة هدف.

وقال بن زيمة لصحيفة ليكيب الفرنسية إنه ليس لديه نية لمغادرة ريال مدريد خاصة بعدما شارك في فوز الفريق بالبطولة العاشرة لدوري الأبطال الأوروبي وكأس اسبانيا.

وأضاف "اللعب في ريال مدريد متعة وفخر لأنه اعظم ناد في العالم، ولأنني مررت ببعض اللحظات الصعبة خلال الخمس السنوات الماضية".

من ناحية اخرى وتعليقا على ما تعرض له من انتقادات اكد بن زيمة انه لاعب كرة قدم ويجب أن يقبل الانتقادات وهكذا تمضي الامور.