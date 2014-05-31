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تقارير: موراتا أنهى اتفاقه مع يوفنتوس

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تقارير: موراتا أنهى اتفاقه مع يوفنتوس تقارير: موراتا أنهى اتفاقه مع يوفنتوس

مدريد، (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم السبت أن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق مع ألبارو موراتا لضمه الموسم المقبل، مشيرة إلى أن نادي "السيدة العجوز" يتبقى له ابرام اتفاق مع "الميرينجي".

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن موراتا توصل لاتفاق مع يوفنتوس، الا أن العقبة الكبرى لاتمام الصفقة بين الناديين هي رغبة الملكي في الاحتفاظ بحق شراء اللاعب.

وأوضح المصدر أن هذه النقطة هي التي أدت إلى فشل المفاوضات التي أجراها ناديا أسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، اللذين كانا مهتمين بخدمات اللاعب.

كان موقع "سكاي إيطاليا" قد أعلن أن مسئولي الناديين يعتزمان الاجتماع في تورين الأربعاء بمناسبة "كأس اليونسكو" للاعبين القدامي من الفريقين.

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