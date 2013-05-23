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الخارجية تعلن دخول القمح المصري إلى موريتانيا

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الخارجية تعلن دخول القمح المصري إلى موريتانيا الخارجية تعلن دخول القمح المصري إلى موريتانيا

كتب : أكرم سامي الخميس 23-05-2013 11:30

أعلن السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير لدى موريتانيا، نجاح فريق بحثي مصري في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية، بعد عمل متصل لموسمين متتاليين في المنطقة الجنوبية قرب نهر السنغال على الحدود بين البلدين.

وأضاف السفير المصري في بيان للخارجية "إن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتجارب المتعددة التي أشرف عليها الخبيران المصريان، الدكتور سعيد محمد حماد، والدكتور وليد زكي اليماني، الباحثان في قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية المصري، الأمر الذي كان محل تقدير كبير من السلطات الموريتانية.

وتلقى السفير يعقوب كتابًا رسميًا من وزير التنمية الريفية الموريتاني إبراهيم ولد مبارك المختار يشكر فيه مصر والخبيرين المصريين على الجهود الكبيرة التي بذلاها لإدخال القمح المصري إلى بلاده، في إطار المشروع الذي تموله المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأعرب السفير المصري عن سعادته بهذا النجاح الكبير الذي يعبر عن أحد جوانب العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم خبراتها في جميع المجالات إلى شقيقاتها من الدول العربية والإفريقية.

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