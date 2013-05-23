لجنة سودانية تقدر عدد المتأثرين بأحداث جنوب كردفان بـ230 ألفا

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

كشفت لجنة الإشراف العام على تجمعات المتأثرين بالأحداث الأخيرة في كردفان أن العدد الكلي للمتأثرين بولاية جنوب كردفان بلغ 230 ألفا، منهم 42 ألفا في أحداث مدينة "أبوكرشولا" وضواحيها.

وأكد يعقوب عبدالله المشرف العام على اللجنة، في تصريحات لصحيفة "الرأي العام" الصادرة اليوم بالخرطوم، صحة الإحصائيات بشأن الحالة الإنسانية للمتأثرين ودقتها، مشيرا إلى أن اللجنة حصرت 27 حالة جريح مدني صُنِّفت طبيا بالجسيمة، تسبب فيها إطلاق النار على المواطنين في محاولة لإرجاعهم إلى "أبوكرشولا".

وقدرت اللجنة وقوع 27 شهيدا مدنيا، غير العسكريين، إضافة لتسجيل أكثر من 40 حالة اغتصاب لفتيات في ليلة واحدة، بحسب الشهود، ولكن اللجنة اعتمدت على إحصائيات من أدلين منهن بالاعترافات وهن 24 فتاة.

وأشارت اللجنة كذلك إلى حدوث 26 حالة ولادة، منها ست حالات في الطريق العام و186 حاملا قطعن المسافة من "أبوكرشولا" إلى جبل الداير سيرا على الأقدام (نحو 50 كيلومترا).

وأضاف المشرف العام أن الأحداث شهدت 18 حالة إجهاض، وقدرت اللجنة أن العدد يفوق ذلك لكنه محصور، إضافة إلى 42 حالة من الأطفال والعجزة والشباب من الجنسين مفقودون.