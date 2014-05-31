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منصب إداري لجمعة في الأهلي عقب المونديال

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منصب إداري لجمعة في الأهلي عقب المونديال منصب إداري لجمعة في الأهلي عقب المونديال

يستعد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي لشغل منصب جديد في إدارة الأهلي بداية من الموسم المقبل.

الصخرة الذي قرر تفعيل قرار اعتزاله بدلا من الانتظار لنهاية الموسم، يستعد للظهور في برنامجه الجديد الذي يقدمه خلال فعاليات كأس العالم.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر عقد جلسة مع جمعة في الثاني من شهر يونيو المقبل، أي قبل سفر اللاعب إلى البرازيل، من أجل تحديد منصب اللاعب في الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن الصخرة سيشغل إما منصب مدير الكرة بالفريق، أو مدير شئون اللاعبين، على أن يبدأ مهامه الرسمية مع بداية الموسم المقبل.

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