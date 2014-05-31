محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية المانيا

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعمورة في أبوظبي اليوم معالي الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية المانيا الاتحادية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بوزير الخارجية الألماني والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وسبل دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ووزير خارجة ألمانيا مجالات التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتنسيق السياسي فيما يخص العديد من القضايا والملفات على المستويين الاقليمي والدولي.

واكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية على حرص قيادتي البلدين على ترسيخ علاقاتهما الثنائية والعمل سويا من اجل تنميتها وتطويرها وتنويعها بما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث الأخرى في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الدكتور كليمينكس فون جوتسي مدير ادارة الشؤون السياسية لإفريقيا ، آسيا ، أمريكا اللاتينية و الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين المرافقين للوزير الألماني .