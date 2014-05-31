إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بموقف سيارات بالفيوم

أصيب شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بموقف سيارات القاهرة – الفيوم بسبب التنافس على البيع للزبائن.

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن، مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور مدحت محمد شكري، وكيل وزارة الصحة بوصول كل من سعيد . م . ق 25 سنة ومحمد . ر . م 65 سنة مصابين بطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسم حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة وبقيا تحت العلاج.

كشفت التحريات أن البائعين نشبت بينهما مشاجرة بموقف سيارات القاهرة بالفيوم بسبب التنافس علي البيع للزبائن ، تطورت المشاجرة إلي معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .