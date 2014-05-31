إخلاء سبيل 6 من عناصر الإخوان بضمان محل الإقامة بتهمة إثارة الشغب برابعة

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب اخلاء سبيل 6 من عناصر جماعة الاخوان الارهابية بضمان محل اقامتهم لاتهامهم باثارة الشغب بميدان رابعة العدوية.

المتهمون هم هالة حجازى بيومى ، وبدر خلف محمود ، وجهاد زكى عبد الرحيم ، وانس سعيد بسيونى ، وحمزة محمد انور محمد ،وايمان رضا سعيد.

ويواجه المتهمون تهم اثارة الشغب والتجمهر والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام ومقاومة السلطات والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

كانت قوات الأمن القت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمس بميدان رابعة العدوية ، وقيامهم بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة ، حيث تم ضبط المتهمين بحزتهم شعارات رابعة العدوية وصور للرئيس المعزول محمد مرسى ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 24305 لسنة 2014 وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.