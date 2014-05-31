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إرتفاع حالات الإصابة بـ «الملاريا» بأسوان إلى 13..والمحافظ يأمر بردم المستنقعات

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إرتفاع حالات الإصابة بـ «الملاريا» بأسوان إلى 13..والمحافظ يأمر بردم المستنقعات إرتفاع حالات الإصابة بـ «الملاريا» بأسوان إلى 13..والمحافظ يأمر بردم المستنقعات

اللواء مصطفى ​يسري، محافظ أسوان

أعلن اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، عن تواصل جهود مواجهة انتشار مرض «الملاريا» الوبائي في منطقة شرق مركز ادفو من خلال 7 فرق مكافحة من وزارة الصحة منها 2 فرقة للتمشيط والفحص الوبائي لجميع سكان قرية العدوة والمناطق المجاورة لها , بالإضافة إلي 5 فرق بالفحص الوبائي لباقي مناطق شرق ادفو وأيضاً بعض القري بمركز كوم امبو.

وأشار المحافظ إلي أنه تم إعطاء توجيهات لرؤساء مدن ادفو والرديسية وكوم امبو بسرعة ردم كافة البرك والمستنقعات الناتجة من أعمال الحفر الخاصة بمحاجر الرمل بمنطقة الشيخ مصطفى وغيرها من خلال تكثيف أعمال المعدات الثقيلة من لودرات وحفارات وسيارات نقل.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة مستشفى حميات ادفو و أيضاً وحدة تمركز أعمال مكافحة الملاريا بقرية العدوة يرافقه الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتور محمد محرز مدير عام الملاريا بالوزارة , بالإضافة إلي الدكتورمحمد عزمي وكيل وزارة الصحة باسون والذي أكد علي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الملاريا لـ 13 حالة تم حجزهم بالعزل الطبى داخل مستشفي حميات ادفو , كما جاري فحص 14 حالة اشتباه بالمرض بنفس المستشفي.

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