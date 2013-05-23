إصابة طالبة بحروق متفرقة بعد تسرب الغاز أثناء استحمامها باسمون بالمنوفية

اصيبت طالبة بحروق مختلفة فى جميع انحاء جسدها بقرية مجريا بمركز اشمون وذلك اثناء استحمامها حدث تسرب للغاز مما ادى لاشتعال النيران بملابسها تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير امن المنوفية اخطارا من مستشفى اشمون العام بوصول اسراء ابراهيم 15 سنة طالبة مقيمة قرية مجريا باشمون مصابة بحروق وحالتها العامة سيئة وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها اكدت انه اثناء قيام نجلتها بالاستحمام حدث تسرب للغاز من السخان مما ادى الى اشتعال النيران وامتدت لنجلتها تم تحرير محضر رقم 4586 ادارى اشمون وباشرت النيابة التحقيق.