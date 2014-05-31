القومي للمرأة يلتقى الأوساط النسائية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية

يحضر الندوة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق، والدكتورة كريمة الحفناوى امين عام الحزب الاشتراكي المصرى، والدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ، وأعضاء المجلس ونخبة من القانونيين والدستوريين و الاعلاميين وكبار الكتاب والخبراء والمتخصصين المعنيين بالقضية . وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس بأن ارتفاع نسبة مشاركة السيدات خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرا قد استرعى إنتباه جميع المراقبين خلال الإنتخابات حيث إصطففن فى طوابير طويلة إنتظارا للإدلاء بأصواتهن وهو الأمر الذى أسفر فى النهاية عن أن المرأة هى من حسمت نتيجة تلك الإنتخابات .وقالت تلاوى إن الندوة ستناقش نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية ،والدور المحوري الذى لعبته أثناء الانتخابات والانتهاكات والصعوبات التى تعرضت لها خلال الانتخابات.

واضافت ان الندوة ستناقش مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى أثار غضب الأوساط النسائية على إختلاف أطيافها ،حيث ينص على توفير 3 مقاعد فى الدوائر المخصصة للمرأة وهو ما يعنى 24 مقعدا من أصل 603 مقعد وهى نسبة متدنية جدا ولا تلبى طموحات المرأة ولا تتفق ومواد الدستور الجديد.

واكدت أن هذه النسبة الضئيلة تجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة ،حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالي عدد المقاعد .