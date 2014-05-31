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وزارة الأوقاف تؤكد استمرار التعامل بحسم مع من يحاول الاعتداء على مساجدها

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وزارة الأوقاف تؤكد استمرار التعامل بحسم مع من يحاول الاعتداء على مساجدها وزارة الأوقاف تؤكد استمرار التعامل بحسم مع من يحاول الاعتداء على مساجدها

وزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف أنها ماضية وبكل حسم في التعامل مع من يحاول الاعتداء على مساجدها، وأنها لن تتهاون مع المخالفين لسياستها الدعوية السمحة، وأنها تدعم جميع مديري المديريات الذين يواجهون بقوة وصلابة محاولات الاعتداء على المساجد من قبل غير المتخصصين ودعاة التشدد الذين أوصلوا مجتمعنا بتشددهم إلى ما نحن فيه الآن.

وأشادت الوزارة ـ في بيان لها اليوم ـ بتعاون الجهات المعنية بالدولة مع الوزارة لضبط العمل بالمساجد، وناشدتهم المزيد من التعاون للقضاء على بقايا التشدد والإرهاب الفكري وموجات التكفير والمكفرين.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن دعمها بقوة لقرار الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط في منعه الدكتور محمد الزغبي من قيادات التيار السلفي من اعتلاء المنبر في المسجد الكبير بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، لإلقاء خطبة الجمعة أمس دون الرجوع إلى الأوقاف للحصول على تصريح بالخطبة.

جدير بالذكر أن هذا القرار لقي استحسانا كبيرا وتأييدا حاشدا من جمهور الأهالي والمصلين داخل المسجد، والذين أعلنوا رفضهم التام لسياسة الأمر الواقع التي تريد الجماعة السلفية فرضها على مساجد المحافظة، حيث إن هذه المحاولات المستفزة ليست هي الأولى لخطباء أنصار الجماعة السلفية في مساجد دمياط.
> أ ش أ

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