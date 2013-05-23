إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب ” توك توك ” بالمنوفية

اصيب 6 اشخاص فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم بقرية سنتريس بمركز اشمون وذلك بسبب الخلاف على ركن التوك توك امام احد المقاهى تم نقل المصابين الى المستشفى وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير امن المنوفية اخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث اشمون بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بقرية سنتريس وعلى الفور تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة ، وتبين نشوب المشاجرة بين كلا من عاطف سليمان 50 سنة عامل ونور عادل ووالده 52 سنة موظف مقيم سملاى وطرف ثانى مصيلحى احمد بالمعاش 63 سنة وشقيقه ايهاب 28 سنة عامل ومحمد مصيلحى 26 سنة لخلافات بسبب وقوف التوك توك الخاص بالطرف الاول امام مقهى الطرف الثانى تم تحرير محضر رقم 26366 جنح اشمون وباشرت النيابة التحقيق .