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المخابرات الأفغانية تحبط هجمات لعناصر مسلحة في قندهار

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المخابرات الأفغانية تحبط هجمات لعناصر مسلحة في قندهار المخابرات الأفغانية تحبط هجمات لعناصر مسلحة في قندهار

أحبطت عناصر من المخابرات الأفغانية محاولة تنفيذ هجمات منسقة لعناصر مسلحة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وأصدر جهاز المخابرات الأفغاني بيانا أوردته صحيفة (كاما) الأفغانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أفاد باعتقال مجموعة مسلحة، مكونة من 13 فردا، على خلفية صلتهم بالمؤامرة لشن الهجوم.

وأضاف البيان أن العناصر المسلحة كانت خطط لشن هجوم على الحملات الانتخابية لجولة الإعادة في إقليم قندهار.

وأوضح البيان أن المسلحين المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا يتطلعون لتنفيذ هجمات منسقة في إقليم قندهار.
> أ ش أ

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