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إصابة شخصان بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

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إصابة شخصان بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا إصابة شخصان بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

صورة أرشيفية

أصيب شخصان بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بقريتى الشاورية والشيخ على مع آخرين بقرية عرب المناصرة بسبب خلافات بينهما بنجع حمادى.
> تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية داخل قرية عرب المناصرة، بين مجموعة من الأشخاص بالقرية وآخرون بقريتى الشاورية والشيخ على، بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابة شخصان بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام، فيما تمكن الأهالي من القبض على 6 أشخاص، وتسليمهم إلى مركز الشرطة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط اطراف المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

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