أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه للغد

Google+ Print
تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه للغد تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه للغد

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل  قضية محاكمة الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى القضية المعروفة بمحاكمة “القرن ” لجلسة غدًا الأحد لاستكمال سماع مرافعة المتهم حسن عبدالرحمن مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي.

وكان دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق قد اكد بان الدية مذكورة فى القراءن الكريم وطلب من القاضى عند صدور الحكم ان تدفع دية المجنى عليهم من الخزانة العامة.

واشاد الدفاع بهيئة المحكمة وادارتهم للجلسة ومحاولتهم الوصول الى الحقيقة وتطبيق العدل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا