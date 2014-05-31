تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل قضية محاكمة الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى القضية المعروفة بمحاكمة “القرن ” لجلسة غدًا الأحد لاستكمال سماع مرافعة المتهم حسن عبدالرحمن مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي.

وكان دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق قد اكد بان الدية مذكورة فى القراءن الكريم وطلب من القاضى عند صدور الحكم ان تدفع دية المجنى عليهم من الخزانة العامة.

واشاد الدفاع بهيئة المحكمة وادارتهم للجلسة ومحاولتهم الوصول الى الحقيقة وتطبيق العدل.